السوداني يحث على العمل ليصبح العراق في 2035 بمصاف الدول عالية التصنيف للتنمية البشرية

شفق نيوز - بغداد

حض رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم الأثنين، على العمل ليتحول العراق الى مصاف الدول عالية التصنيف في مستوى التنمية البشرية في العام 2035.

وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل إطلاق تقرير التنمية البشرية في العراق لسنة 2025، إن تقرير التنمية البشرية الوطني لسنة 2025 اتسم بالجرأة والواقعية والحيادية والموضوعية، وهو فرصة مهمة لتجديد مضامين المواطنة.

وأوضح أنه عملنا على توفير مؤشرات تفصيلية ومحدثة وموثوقة للتنمية البشرية في المحافظات، عبر التحري الميداني عن مستوياتها، مردفا بالقول إن تقارير التنمية البشرية لها اهمية كبيرة، ودول العالم تتابع الاصدار العالمي السنوي لما تعكسه ثمار التنمية على أوضاع الشعوب.

وأضاف السوداني أن ما أورده التقرير، سيُمكن مخططي السياسات وصناع القرار من تشخيص مكامن التقدم أو التراجع فيها، مستطردا القول: نعمل على تحسين الأوضاع التنموية في العراق، وينبغي قبول النقد الموضوعي لبعض مظاهر التراجع، والعمل على تجاوز آثارها.

وأكد أنه نعمل على تنويع موارد الاقتصاد لما يحظى به العراق من رأس مال بشري واعد، مشيرا الى أنه ينبغي العمل وفق سياسات وبنسق متصاعد ليصبح العراق بحلول عام 2035 ضمن قائمة الدول العالية جداً في مستوى تنميتها البشرية.