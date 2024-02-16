السوداني يحث الشركات البريطانية على التوجه للعراق: لدينا أرضية خصبة للاستثمار

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الجمعة، على أن العراق أصبح "أرض خصبة" للاستثمار والعمل الاقتصادي، داعياً الشركات البريطانية إلى البحث عن فرصها في البيئة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوادني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، على هامش مشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وبحث السوداني خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وأهمية الارتقاء بها وتعزيزها في جميع الجوانب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مشيراً إلى أن العراق يمثل اليوم أرضاً خصبةً للاستثمارات والعمل الاقتصادي، وأن أبواب الاستثمار مفتوحة أمام الشركات البريطانية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق، والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دول التحالف.

وفي ما يخص الأوضاع في غزة، شدد السوداني على ضرورة أن تمارس الدول الكبرى دورها بإنهاء الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم، ووجوب حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، بعد التدمير الشامل الذي خلفته قوات الاحتلال في قطاع غزة.

من جانبه، عبر كاميرون عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع العراق، بما يحقق المنفعة المتبادلة، مؤكداً أن هذه العلاقات يجب ألّا تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري تنظيمه من خلال مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي، بل إن بلاده ترغب في إيجاد شراكات متعددة مع العراق، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية.