السوداني يحث الدول العظمى على خفض التصعيد وتجنب العودة لـ"أجواء الحرب" بالمنطقة

شفق نيوز - بغداد

حثَّ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، الدول العظمى على بذل "اقصى الجهود" للحدّ من التصعيد وتجنب العودة الى "أجواء الحرب" في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا على ضرورة الركون الى الحوار والتهدئة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الفرنسي لدى بغداد باتريك دوريل حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، واستمرار "العدوان" على لبنان.

وشدد السوداني خلال اللقاء على، أهمية الحفاظ على المصالح المشتركة، وتعزيز فرص الاستقرار والأمن في عموم المنطقة.