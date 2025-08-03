السوداني يحث الايزيديين على المشاركة "الفاعلة" في الانتخابات المقبلة بالعراق

شفق نيوز - بغداد

حثّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، العراقيين كافة من بينهم الإيزيديون على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في البلاد في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل السنوي الذي أُقيم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لجريمة الإبادة الجماعية للايزيديين والمكونات الأخرى.

وقال السوداني في كلمته، إن حكومته اتخذت "قرارات وتوجيهات وإعداد مقترحات تشريعات لضمان حقوق الإيزيديين، ومنها إعادة إعمار المعبد الرئيسي، الذي يزوره الأيزيديون من كل انحاء العالم".

وأضاف "وجهنا بملاحقة القتلة ومحاسبتهم وعدم افلاتهم من العقاب، بجانب جهد حكومي مستمر لإعادة المختطفات والمختطفين، والبحث عن المفقودين".

كما أعتبر السوداني "الوجود الايزيدي والمسيحي والتركماني والشبك والصابئي ضمن نسيج مجتمعنا، يمثل عناصر قوة وغنى ثقافياً وحضارياً تسهم في بناء بلدنا".

وتابع القول "نؤكد على ابناء شعبنا بضرورة المساهمة في بناء بلدهم من خلال المشاركة الفاعلة بالانتخابات المقبلة".