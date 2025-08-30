السوداني يرتقب زيارة ماكرون الى بغداد ويحذر من حرب جديدة في المنطقة

شفق نيوز - بغداد

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفقا لما أعلنه في بيان المكتب الاعلامي للأخير.

وذكر البيان أنه، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار السوداني إلى الجهود التي تجريها الحكومة بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لبحث قضايا المنطقة، مؤكداً أهمية الزيارة المرتقبة لماكرون إلى بغداد.

كما جدّد تقدير العراق للموقف الفرنسي المبدئي من القضية الفلسطينية، مشددا على أن الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام العالمي أمام تحديات حقيقية.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن العراق يركّز على التنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بنّاء في المنطقة، محذراً من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقرارها.

السوداني شدد على الاستعداد للعمل مع فرنسا وسائر الشركاء، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة جديدة، مردفا بالقول، إن العراق سيتخذ كل ما يلزم من خطوات تصبّ في مصلحته الوطنية، وتخدم هدف منع الحرب، من خلال الحوار المبني على أسس القانون الدولي.

من جانبه، أشاد الرئيس ماكرون بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، وبجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد.

وأكد ماكرون اعتزاز فرنسا بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ورغبتها في مواصلة دعم العراق، كما جرى التباحث بشأن زيارته المقررة إلى بغداد، معبّراً عن تطلعه إلى أن تحقق الزيارة أهدافها العملية.