السوداني يجري مباحثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشهد الاتصال التباحث في العلاقات الثنائية، والتعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، كذلك البحث في مستجدات الأوضاع الأمنية، على المستويين الإقليمي والدولي، بحسب بيان لمكتب السوداني.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق منفتح على تعضيد علاقات التبادل في مختلف المجالات، وتوسعتها مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع الشركاء الدوليين في كل ما من شأنه ترسيخ أمن العراق واستقرار المنطقة، ومواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والمناخية.