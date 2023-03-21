السوداني يجري مباحثات موسّعة مع أردوغان يتصدرها الاقتصاد والمياه

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، جلسة مباحثات موسّعة مع المسؤولين الأتراك في العاصمة أنقرة، تصدرتها ملفات الاقتصاد والإرهاب والمياه.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الوفد العراقي في المباحثات فيما ترأس الجانب التركي رئيس الجمهورية التركية رجب طيّب أردوغان، يرافقه وفد حكومي موسّع.

وجرى خلال الجلسة البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها مجال المياه، إذ شهدت الجلسة إعلان موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لمجرى نهر دجلة إلى الضعفين ولمدّة شهر.

وأكد السوداني خلال الجلسة، أن العراق يطمح إلى عقد شراكة اقتصادية حقيقية، وهو منفتح على التعاون مع كل الأصدقاء، معرباً عن ثقته بأهمية مشروع طريق التنمية "القناة الجافة"، ودوره الحيوي الذي سيخدم مصالح البلدين، ويعزز التنمية في عموم المنطقة.

كما جدد موقف العراق الثابت في رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، أو أي مساس بالسيادة العراقية.

من جانبه، أعرب أردوغان عن تقديره لموقف العراق المتضامن مع ضحايا الزلزال الأخير وتقديره للمساعدات المرسلة.

وأكد دعم بلاده لسيادة العراق على أراضيه، والرغبة التركية في دفع العمل المشترك في مشروع طريق التنمية، وأن يشتمل التعاون الثنائي على مجالات اقتصادية عدّة منها التعليم والصحّة والزراعة.

وأشار الرئيس التركي إلى تطلعه بأن تكون زيارة السوداني، بادرة خير لتطوير العلاقات الثنائية لمصلحة الشعبين الصديقين.

كما شهدت الجلسة استعراض سبل تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين العراق وتركيا، ودعم نشاطها.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث جرت مراسم استقبال رسمي.