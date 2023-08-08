السوداني يجري مباحثات مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يزور العاصمة بغداد.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية إسناد الحكومة في تنفيذ برامجها وسياساتها العامة التي تنطوي على أولويات تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي للبلد، وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وتحسين أوضاعهم، عبر تنمية مختلف القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى استمرار الحوارات لحلّ المشاكل من خلال الاحتكام للدستور.

وتطرق اللقاء إلى انتخابات برلمان كوردستان العراق المقبلة، وضرورة تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي والأمني في الإقليم وتحقق تطلعات المواطنين هناك.