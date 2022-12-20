السوداني يجري مباحثات مع ملك الأردن في العاصمة عمّان

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عدة ملفات.

جاء ذلك خلال زيارة السوداني للمملكة، للمشاركة في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة، الذي يعقد بحضور عدد من قادة الدول.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يصب في صالح البلدين الشقيقين، وازدهار شعبيهما.

وتباحث الجانبان في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودور العراق المحوري في المنطقة وحرصه على التعاون في كل ما من شأنه أن يعزز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة.