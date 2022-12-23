السوداني يجري مباحثات في خمسة ملفات مع رئيسة الوزراء الإيطالية

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مباحثات رسمية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوفد المرافق لها، عقب وصولها العاصمة بغداد، صباح اليوم الجمعة في زيارة رسمية.

واشتملت المباحثات على ملفات التعاون في مجالات الزراعة والصحّة، ومختلف أوجه التبادل الاقتصادي والتجاري.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تثمينه الدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، مؤكداً تطلع العراق إلى تفعيل مسارات الشراكة والاستثمار مع إيطاليا وعموم دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن العراق القوي هو شرط من شروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط واستقرارها. وبينت أن زيارتها الرسمية للعراق تمثل بدايةً لعلاقات متميزة تربط الشعبين الصديقين، العراقي والإيطالي.