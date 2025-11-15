السوداني يجري زيارة تستمر يومين إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز– أربيل

أفاد مصدر مطلع، السبت، بأن رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني سيزور أربيل يوم الاثنين المقبل.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن السوداني سيعقد اجتماعاً مع رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني وعدد من مسؤولي حكومة الإقليم.

وأضاف المصدر، أن السوداني سيتوجه في اليوم التالي (الثلاثاء) إلى مدينة دهوك، حيث سيشارك في فعالية خاصة لمؤتمر MEPs في الجامعة الأميركية بكوردستان في دهوك.

وتُعد هذه أول زيارة لمسؤول اتحادي رفيع إلى الإقليم بعد اعلان نتائج الانتخابات العامة في العراق، وأول حضور لشخصية من الفائزين في الاستحقاق الانتخابي الأخير.

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فوز السوداني وتسعة من أعضاء حكومته، مع خسارة أربعة آخرين من الوزراء على الرغم من تحقيقهم أصواتاً تُقدر بالآلاف.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أول أمس الأربعاء، أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة السوداني سجل تقدماً كبيراً في النتائج الأولية، محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة من أصل 18، وجاء ثانياً حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وثالثاً ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وبحسب منظمات مراقبة الانتخابات فقد حصلت القوائم الشيعية حصلت على 187 مقعدًا من مجموع المقاعد العامة، متضمنةً بعض المقاعد ضمن القوائم السنية.

كما بيّنت الجداول أن القوائم السنية نالت 77 مقعدًا، في حين حصلت القوائم الكوردية على 56 مقعدًا، والمرشحون الإيزيديون على مقعد واحد.