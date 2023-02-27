السوداني يجري تغييراً إدارياً في وزارة الاتصالات

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن إنهاء تكليف وكيل وزارة الاتصالات للشؤون الإدارية والمالية أشرف الجنابي.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو من أنهى تكليف الجنابي، وكلف أمطار المياحي، بدلاً عنه".

ويأتي ذلك، بعد يوم من إصدار وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، أمراً وزارياً بإعفاء عدد من المسؤولين في الوزارة.

وبحسب الأمر الوزاري، الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الياسري قررت إعفاء 9 مسؤولين من مهامهم في مديرية اتصالات ومعلوماتية بابل، التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، بالإضافة الى نقل واحد الى خارج هذه المديرية.

ووجهت الياسري أيضاً مديري مديريات الاتصالات والمعلوماتية بإعفاء مسؤولي المجمعات ومديري الأقسام ومسؤولي الشعب ممن مضى على توليهم المسؤولية 4 سنوات فأكثر وتكليف آخرين.