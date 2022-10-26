السوداني يجري تعديلاً سريعاً على كتاب التشكيلة الحكومية ويرسل طلباً جديداً لعقد جلسة برلمانية

شفق نيوز / أجرى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، تعديلاً سريعاً على كتاب التشكيلة الحكومية وأعاد إرساله مجدداً إلى رئاسة البرلمان العراقي، لغرض عقد جلسة منح الثقة لحكومته.

وجاء في طلب السوادني: "استناداً إلى احكام البند (رابـعـاً) من المادة (76) من الدستور، ووفقا للمرسوم الجمهوري رقم (34) ‎الصادر بتاريخ الثالث عشر من شهر تشرين الأول 2022، المتضمن تكليفنا بتشكيل مجلس ‎الوزراء، نود اعلامكم باستعدادنا لتقديم التشكيلة الوزارية، راجين التفضل بتحديد موعد جلسة نيابية ‎لعرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري على السيدات والسادة أعضاء ‎مجلس النواب المحترمين، لغرض التصويت على منح الثقة".

ورفض مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، طلباً سابقاً تقدم به رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، لعقد جلسة منح الثقة لحكومته غداً الخميس.

وأظهر كتاب صادر عن مجلس النواب، وموجه إلى مكتب السوادني، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أن "فورمة كتاب طلب عقد الجلسة لم يستوف الشكلية التي نص عليها الدستور، من قانون اللغات الرسمية، وكان الأولى استخدام اللغة الكوردية الرسمية بموازاة اللغة العربية".