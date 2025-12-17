السوداني يجري اتصالاً مع ملك البحرين ويهنئه بالعيد الوطني

شفق نيوز- بغداد

أجرى رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، هنأه خلاله بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيدها الوطني.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون البنّاء في مواجهة مختلف التحديات.