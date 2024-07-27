السوداني يجدد موقفه من اختيار منصب محافظ كركوك

شفق نيوز/ حثّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أعضاء مجلس محافظة كركوك على الاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكوّن التركماني، في إطار متابعته لتفاهمات القوى الوطنية في المحافظة لتشكيل الحكومة المحلية، والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي في قطاعات التنمية والخدمات، وتطوير عمل الأجهزة المحلية بالمحافظة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى أهمية تقديم مصلحة أبناء كركوك في أي اتفاق بين القوى السياسية التي فازت بالانتخابات، إثر النجاح في إجرائها بعد تعطل استمر منذ عام 2005، مؤكداً ضرورة العمل كفريق واحد، بعيداً عن التهميش أو الإقصاء لكل القوى الوطنية والاجتماعية المتآخية في كركوك.

كما جدد رئيس مجلس الوزراء، حثّ أعضاء مجلس المحافظة على اختيار الإدارات الحكومية المحلية الناجحة، والاتفاق بشأن اختيار منصب محافظ كركوك بما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة، مؤكداً دعمه لعمل المجلس، وتوفير كل ما من شأنه أن يرتقي بالواقع الاقتصادي، ويعزز زخم إعمار البنى التحتية والخدمات فيها.