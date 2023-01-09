السوداني يجدد تأكيد موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية

شفق نيوز/ جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية ومساندته لنيل الفلسطينيين لحقوقهم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الأخير استقبل مبعوث الرئيس الفلسطيني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السيد جبريل الرجوب والوفد المرافق له، وحمل الرجوب رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، تضمّنت الشكر للعراق ولمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره أكد السوداني خلال اللقاء، على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء القضيّة العادلة للشعب الفلسطيني ونيل حقوقه، وإن الشعب العراقي هو الظهير الساند دائماً للأشقاء الفلسطينيين عبر مراحل تاريخية طويلة.