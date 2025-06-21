السوداني يجدد الموقف الرافض لاستخدام اسرائيل اجواء العراق في الهجوم على إيران

شفق نيوز/ جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، موقف حكومته الرافض في استخدام إسرائيل سماء العراق في شن ضربات جوية على إيران.

جاء ذلك خلال لقائه في بغداد، السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق، وفقا لما أعلنه بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات في المنطقة، وآفاق التعاون المشترك والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء، "أكد رفض العراق لانتهاك سيادة أجوائه، واستخدامها في العدوان الصهيوني المستمر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية أن تضطلع الدول الكبرى، ولاسيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بدورها في وقف العدوان، سواء ضد إيران أو في ما يتعلق بالمجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدات للمدنيين المحاصرين.

وكان العراق قد أعلن، يوم الجمعة 13 من شهر حزيران/يونيو الجاري، تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، أعرب فيها عن إدانته واستنكاره لقيام إسرائيل بخرق الأجواء العراقية، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكرية في المنطقة.