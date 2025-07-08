السوداني يجتمع مع رئيس جهاز المخابرات التركي في بغداد

شفق نيوز - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز المخابرات التركي، ابراهيم كولن، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر مكتب السوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء، استقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس جهاز المخابرات التركي، ابراهيم كولن والوفد المرافق له".

ونقل الوفد التركي، بحسب البيان، الى السوداني تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأكيداته على الرغبة في المضي بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو المزيد من التعاون والارتقاء بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين.

وأضاف البيان، أن "اللقاء شهد بحث الملفات الأمنية المشتركة، والتنسيق المعلوماتي المتبادل بين البلدين، بما يعزز الاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة، وعموم المنطقة".