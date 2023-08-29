السوداني يجتمع مع المالكي

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء يوم الثلاثاء، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، في المواضيع والقضايا العامة، والتقدّم في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته في تقديم الخدمات.

كما بحث الجانبان بحسب بيان لمكتب السوداني، تنامي وتيرة أداء الأجهزة التنفيذية في إطار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الخدمية وتلبية مطالب المواطنين، على مختلف الصعد والمجالات.

كما جرى البحث في أهمّ مشاريع القوانين والتشريعات المقدّمة إلى مجلس النوّاب، وسبل تسريع الملفات ذات المساس بحاجات المواطنين الأساسية.