السوداني يجتمع في العاصمة برلين مع الرئيس الألماني

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا التي وصلها أمس الخميس.

وتناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان لمكتب السوداني.

وشهد اللقاء البحث في آليات التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره وتوسعته في مختلف مجالات الاقتصاد والطاقة، بما يسهم في تعزيز مصالح البلدين وازدهار شعبيهما.