السوداني يجتمع بممثليّ الديمقراطي الكوردستاني والتركمان والسيادة لحسم خلافات كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في كركوك، يوم الأحد، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً من نائب رئيس مجلس النواب، ورئيس الجبهة التركمانية، وعضو عن تحالف السيادة، للتباحث بشأن الخلافات القائمة على تشكيل الحكومة المحلية في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع عقد في مكتب رئيس الوزراء ببغداد وضم نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، والمتحدث الرسمي باسم تحالف السيادة خالد المفرجي، وعضو مجلس محافظة كركوك ركان سعيد الجبوري، محافظ كركوك السابق".

وبين أن "الاجتماع تناول جملة مواضيع تخص كركوك ومنها تشكيل الحكومة المحلية مؤخراً، وعدم اشتراك كتل سياسية في هذه الحكومة مثل الديمقراطي والجبهة وتحالف السيادة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قحطان الونداوي، قد أكد يوم 28 آب/ أغسطس الماضي، أنهم لن يشاركوا في اجتماعات أو حوارات مع الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجبهة لم تتلقى أي دعوة رسمية بهذا الصدد.

وقال الونداوي لوكالة شفق نيوز، إن "الجبهة التركمانية لن تشارك في أي اجتماع أو حوار مع إدارة ومجلس محافظة كركوك لأنها تشكلت بصورة غير قانونية وبتهميش المكون التركماني في جلسة فندق الرشيد، ولهذا قدمنا شكوى في المحكمة الاتحادية وننتظر قرارها بشأن قانونية وشرعية الإدارة الحالية ومجلس المحافظة".

وأكد أن "أي دعوة للحوار أو كتاب رسمي لم يصل إلى الجبهة التركمانية من المحافظة وإداراتها"، مشدداً على أن "التركمان أسمى وأكبر من أن يتم دعوتهم للحوار عبر وسائل الإعلام لأن موقفنا واضح من هذه الأمور".

ودعا محافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الاثنين 26 آب/ أغسطس الماضي، الجبهة التركمانية والديمقراطي الكوردستاني وبعض العرب لإنهاء المقاطعة والانضمام لمجلس المحافظة وكابينته الحكومية التي هي قانونية.