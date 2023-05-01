السوداني يجتمع بكبار قادة الأمن في البلاد: الاستقرار "مهمّ جداً" للاستثمار

شفق نيوز / بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع الوزراء والقادة الأمنيين في البلاد يوم الاثنين، الواجبات التي تنفذها القوات الأمنية ضمن إيجاز "نصف سنوي" لعملها، فيما شدد على ضرورة استقرار الوضع الأمني كعامل مهمّ جداً لجذب الاستثمار.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اجتماعاً في مقرّ قيادة العمليات المشتركة، ضمّ وزيري الدفاع والداخلية ومستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش، ورئيسي جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني ورئيس أركان الحشد الشعبي ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة في مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية".

وأضاف البيان أن "السوداني استمع إلى الإيجاز نصف السنوي، عن أهمّ الواجبات التي تقوم بها مختلف مفاصل وتشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات والدوائر الأمنية والاستخبارية، خصوصاً الجهود الوطنية المبذولة في ملاحقة ما تبقّى من عناصر عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظّمة".

وأشاد السوداني بـ"جهود ومتابعة القطعات الأمنية لملاحقة الإرهاب والجريمة، مؤكداً على العمل بروح الفريق الواحد"، مشدداً على أنّ "استقرار الوضع الأمني عامل مهمّ جداً لجذب الاستثمار وخلق فرص العمل وإنجاح البرنامج الحكومي لخدمة أبناء هذا الشعب".

وأكّد السوداني أيضاً على "ضرورة تقييم الأداء وتحديد توقيتات لكلّ مفصل أو تشكيل؛ من أجل إنجاز ما مطلوب منه، فضلاً عن تقييم المسؤول بهذا الواجب"، فيما أوصى بجملة من التوجيهات، من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي، الذي تقوم به مؤسسات الدولة العراقية؛ من أجل دعم باقي الدوائر الحكومية"، حسب البيان.

واستمع الحاضرون إلى "توجيهات السوداني"، مؤكدين "استعداد القوات الأمنية، بمختلف صنوفها، لتوفير الأجواء الآمنة وتقديم الدعم والإسناد اللازمين للجهود الحكومية في خدمة المواطنين بالمستوى الذين يليق بهم".