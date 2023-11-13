السوداني يجتمع بالكوادر المتقدمة للمخابرات العراقية

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عصر اليوم الاثنين، زيارة إلى مقرّ جهاز المخابرات الوطني.

ذكر ذلك بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، وأضاف أنه عقد اجتماعاً بالكوادر المتقدمة في الجهاز، واطلع على مجريات عمله وتشكيلاته ومديرياته ومستوى فاعلية الأداء، ضمن تنفيذ الواجبات والمهام المنوطة به.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الوطني والفعّال للجهاز، في ترسيخ الأمن، وحماية البلاد وسيادتها من التهديدات والتحديات الخارجية، وفي صيانة استقرار مؤسسات الدولة العراقية، في مختلف المجالات والصُّعد.