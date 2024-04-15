السوداني يثني لبايدن على جهود نيجيرفان بارزاني: ذو دور مهم بحل المشاكل

شفق نيوز/ أشاد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بدور رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بحل المشاكل بين بغداد وكوردستان.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي جمع السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال مصدر خاص حضر الاجتماع لوكالة شفق نيوز، إن السوداني أثنى خلال اللقاء على جهود رئيس الاقليم بحل الإشكالات العالقة، وبخاصة خلال زيارته الأخيرة لبغداد، مؤكداً على دوره المهم بهذا الخصوص.

وفي وقت سابق من امس الاثنين، أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، عن تفاؤله لزيارة رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني إلى أمريكا، معلنا دعمه "الكامل" لها.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع X، "‏يتطلع إقليم كوردستان بتفاؤل إلى زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف "‏إننا ندعم هذه الزيارة دعماً كاملاً، ونحن واثقون من أن مصالح جميع العراقيين ستكون ممثلة هناك".

وقال أيضا "أملنا أن تكون اللقاءات إيجابية وناجحة وترتقي بمستوى العلاقات بين بلدينا نحو الأفضل".

وبدأ السوداني زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة التي وصلها أمس الأول الأحد، على رأس وفد حكومي ونيابي رفيع، التقى فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن.