السوداني يثمن موقف إيطاليا بعدم المشاركة في الحرب على إيران

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، أهمية خفض التصعيد في المنطقة، مثمناً موقف إيطاليا بعدم المشاركة في الحرب على إيران، وداعياً إلى دعم مبادرة عراقية لوقف الصراع.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق نيكولو فونتانا، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، وفق مكتبه الاعلامي.

وثمّن السوداني موقف إيطاليا لعدم مشاركتها في الحرب، مجدداً إدانته لاستهداف مقرات الحشد الشعبي والبعثات الدبلوماسية، ومؤكداً المضي في دعم الاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع وتغليب الحوار في حل الأزمات.

وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد والوقف الفوري لأي أعمال عسكرية، مؤكداً أهمية دعم مبادرة العراق لتشكيل تحالف دبلوماسي يهدف إلى إنهاء الحرب ومعالجة التهديدات التي تعيق الحركة الاقتصادية والتنموية.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره لدور الحكومة العراقية والقوات الأمنية في دعم الاستقرار وحماية البعثات الدبلوماسية، مؤكداً دعم بلاده للمبادرة العراقية الرامية إلى وقف الحرب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.