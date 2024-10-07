السوداني يثمن دور ماكرون بمنع توريد السلاح لإسرائيل ويحذر من اتساع الحرب

شفق نيوز/ جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، تمثينه لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرافض لتوريد السلاح إلى إسرائيل، فيما حذر من اتساع الصراع في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني ناقش خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل، مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلاً عن مناقشة التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة.

وشهد اللقاء، وفق البيان، تجديد رئيس الوزراء تثمينه لموقف الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون الرافض لتوريد السلاح إلى الكيان الصهيوني، بالتزامن مع "مرور عام على اندلاع أحداث السابع من أكتوبر".

وأكد السوداني، ضرورة منع اتساع دائرة الصراع، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ووجوب إيقاف "الكيان الغاصب" عن الاستمرار بارتكاب الجرائم في فلسطين ولبنان، وسط عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات رادعة للمجازر تجاه المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات والمواد الإغاثية اليهم.