السوداني يثمن تصويت النواب على قائمة السفراء: انتهى "الفراغ الدبلوماسي"

شفق نيوز- بغداد

أشاد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتصويت مجلس النواب على قائمة السفراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، مثمناً "روح التعاون" التي أبدتها رئاسة المجلس ولجنة العلاقات الخارجية النيابية والقوى السياسية لحسم هذا الملف المعلق منذ عام 2009.

وأكد السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى وكالة شفق نيوز، على أهمية أن يؤدي السفراء مهامهم على أكمل وجه في تمثيل العراق خارجياً وحفظ مصالحه ورعاية العراقيين في البلدان التي سيخدمون فيها.

وأشار رئيس الحكومة، إلى حرص حكومته على إنهاء حالة الفراغ التي استمرت لسنوات في بعض مواقع العمل الدبلوماسي، ضمن إطار الإصلاح الإداري في جميع مؤسسات الدولة، الذي تبنته الحكومة في منهاجها الوزاري وبرنامجها الحكومي.

وذكر أن هذه الخطوة ستعزز قدرة المؤسسة الدبلوماسية على القيام بدورها الدستوري والقانوني، بما يخدم المنفعة العامة لأبناء الشعب العراقي، وفق نص البيان.

وصوت البرلمان العراقي، خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، على قائمة "السفراء الجدد" المرسلة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بعد جدل نيابي.

ولم يتسلم أعضاء مجلس النواب السير الذاتية للمرشحين في قائمة السفراء، وفق نواب تحدثوا لوكالة شفق نيوز.

ورحبت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، بتصويت مجلس النواب على قائمة السفراء، معتبرة أنها خطوة لتعزيز الحضور الدبلوماسي للبلاد.