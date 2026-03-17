السوداني يتوعد مستهدفي البعثات الدبلوماسية: لن نتردد بالتصدي لمن يستغل السلاح خارج إطار الدولة

شفق نيوز- بغداد

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، توجيه أوامره للأجهزة الأمنية والجهات المختصة بعدم التهاون في مسؤولياتها بتعقب وملاحقة منفذي الاعتداءات على مقار البعثات الدبلوماسية وتقديمهم للقضاء.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "الجماعات الخارجة عن القانون تكرر مرة أخرى، اعتداءها الآثم باستهداف مقر السفارة الأميركية في العاصمة بغداد مساء اليوم، هذا العمل الإجرامي المدان والمرفوض من قبل الدولة يمثل اعتداءً إرهابياً صارخاً على سيادة العراق وهيبته".

وأضاف أن "استهداف مقار البعثات الدبلوماسية، بما يمثله من عمل غير مسؤول، يعد خرقاً خطيراً للاتفاقيات الدولية والعلاقات الخارجية، ويضع العراق في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، بما قد يدفع نحو اجراءات تهدد مصالح وطننا وشعبنا".

وأشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أكد على إثر هذا الاعتداء الإجرامي، أوامره للأجهزة الأمنية والجهات المختصة بعدم التهاون في مسؤولياتها بتعقب وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".

كما أكد أنه "لن يكون هناك تردد أو تراجع في التصدي لأي طرف يحاول العبث بأمن العاصمة، وباقي المدن العراقية، أو استغلال السلاح خارج إطار الدولة".

وكانت الدفاعات الجوية التابعة للسفارة الأميركية في العاصمة بغداد، أسقطت في وقت سابق مساء الثلاثاء، طائرتين مسيرتين حاولتا التقرب منها.

كما أسقطت الدفاعات الجوية في مطار بغداد، طائرة مسيرة حاولت التقرب من مركز الدعم الدبلوماسي في المطار.