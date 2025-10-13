السوداني يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ

شفق نيوز- بغداد

توجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، إلى جمهورية مصر العربية، للمشاركة في قمة شرم الشيخ، وفق ما ذكره مكتبه في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز.

ومع، صباح اليوم، دخلت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، ببدء إجراءات تسليم الأسرى من الجانبين.

وأكدت إسرائيل، أمس الأحد، أنها لن توفد أي ممثل لها إلى القمة حول السلام في غزة المقررة، اليوم الاثنين، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وتستضيف مصر قمة دولية في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ومن المقرر، أن يشارك في القمة أكثر من 20 زعيماً، ومن أبرز المشاركين فيها الذين أكدوا حضورهم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميترس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.