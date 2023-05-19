السوداني يتوجه إلى جدة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني العاصمة بغداد صباح الجمعة، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية بدورتها الـ(32).

تحتضن مدينة جدة السعودية اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين والتي تأتي ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره.

كما تأتي قمة جدة في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

ويشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عاماً بعد تجميد عضوية بلاده بالجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية.