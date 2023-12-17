السوداني يتوجه إلى الكويت على رأس وفد حكومي وبرلماني

شفق نيوز/ توجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي وبرلماني.

ذكر ذلك مكتبه الإعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وأضاف أن الزيارة تأتي لتقديم التعزية في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واليوم، وري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الثرى في مقبرة الصليبيخات، شمال شرقي البلاد.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل بمسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي (شرق)، ثم نُقل إلى مقبرة الصليبيخات (الأكبر بالبلاد) حيث ووري الثرى.

وكان الديوان الأميري أعلن، أمس السبت، أن مراسم دفن جثمان الأمير ستقتصر على أقربائه فقط، على أن يتم تلقي التعازي يوم الإثنين، فيما أعلن الحداد في الكويت وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوماً، وتعطيل الدوائر الحكومية 3 أيام.

ولاحقا، أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ مشعل الصباح سوف يتقبل وأسرة آل صباح التعازي بفقيد الوطن في ديوان أسرة آل صباح بقصر بيان يوم الإثنين من 9 صباحا وحتى أذان الظهر فقط ويوم الثلاثاء من 9 صباحا وحتى أذان الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.