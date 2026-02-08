السوداني يتنازل عن عضوية البرلمان والبديل "يستعد"

شفق نيوز- بغداد

تنازل رئيس الحكومة، منتهية الولاية، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، عن عضويته في مجلس النواب، بعد فوزه بالانتخابات الأخيرة.

وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني تنازل عن عضوية مجلس النواب، ومن المفترض ان يؤدي البديل عنه اليمين الدستورية في جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين".

وكان السوداني، قد فاز في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وحصل على أكثر من 92 ألف صوت بشكل شخصي، فيما حقق تحاله بالمجمل أكثر من 400 ألف صوت، بواقع 46 مقعدا.

وإلى جانب السوداني، لم يؤدي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حتى الان اليمين الدستورية، بعد فوزه أيضا بالانتخابات.