السوداني يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد المدون ياسر الجبوري

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي مطلع، يوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بالتنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد المدون ياسر الجبوري.

وكانت السلطات الأمنية العراقية، قد اعتقلت يوم الاثنين الماضي الناشط والمدون ياسر الجبوري لدى وصوله الى العاصمة بغداد قادما من ايرلندا من دون معرفة الاسباب.

والجبوري عراقي يحمل الجنسية الايرلندية ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعرف بارائه الجريئة وانتقاده الطبقة السياسية والفصائل المسلحة في البلاد.

وكان موقع "آر تي ايه" الايرلندي قد ذكر، أمس الأربعاء 82 من شهر شباط الجاري، أن قضية المواطن الايرلندي من أصول عراقية "ياسر الجبوري"، حركت اتصالات بين وزارة الخارجية الايرلندية وبين بغداد، فيما ظهرت قضيته على وسائل الإعلام، بعدما جرى اعتقاله اثناء مغادرته مطار بغداد في طريقه الى ايرلندا، حيث تعرض للضرب والاعتداء.