السوداني يتلقى أول دعوة لزيارة خارجية 

شفق نيوز/ ابدى رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلّف محمد السوداني، اليوم الاثنين، رغبة حكومته المقبلة في تعزيز التعاون مع باكستان في المجالات العسكرية وتنشيط السياحة.

وقال مكتبه الاعلامي، إن السوداني استقبل، أمس الأحد، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى العراق احمد أمجد علي، معربا خلال اللقاء عن رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز التعاون الثنائي مع باكستان في المجالات العسكرية ولاسيما التسليح والتدريب، وأهمية تنشيط السياحة الدينية بين البلدين، فضلا عن تنسيق المواقف في المنتديات الدولية بما يصب فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

ونقل السفير الباكستاني من جانبه تهنئة حكومة بلاده للسوداني بمناسبة تكليفه، وتأكيد ثقتها بنجاحه في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وقدرته على ادارة الدولة ومواجهة التحديات الراهنة.

وقدم السفير للرئيس الوزراء المكلف دعوة لزيارة باكستان مستقبلا، لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري والاقتصادي.