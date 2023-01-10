السوداني يتلقى من أردوغان دعوة رسمية لزيارة تركيا ويعد بتلبيتها

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد بتلبيتها.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب السوداني، أفصح فيه عن اتصال هاتفي تلقاه الاخير من الرئيس التركي، مبينا أنه جرت خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وبحسب البيان، فقد شهد الاتصال، مناقشة سبل تنمية التعاون الاقتصادي، والجهود المتبادلة لضبط الحدود المشتركة، والتنسيق لملاحقة المجاميع الإرهابية في الحدود المشتركة بين البلدين.

وجدّد أردوغان دعوته رئيس مجلس الوزراء، إلى زيارة رسمية للجمهورية التركية، فضلاً عن توجيه الدعوة إلى سيادته لحضور منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحسب البيان.

وأوضح البيان، أنه جرى خلال الاتصال البحث في تأمين حصة العراق من مياه دجلة والفرات، واستمرار التعاون في المجال التجاري والاستثمار ومشاركة الشركات التركية في مشاريع البنى التحتية والإعمار بالعراق، كما تم التطرق إلى الربط السككي بين ميناء الفاو في البصرة والأراضي التركية.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة التركية، إن أردوغان أكد خلال اتصاله بالسوداني ضرورة "انهاء" تواجد حزب العمال الكوردستاني في الاراضي العراقية.

وأشار أردوغان، وفق بيان الرئاسة التركية، إلى ان "أنقرة تولي أهمية إلى أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه شأنه شأن تركيا"، مؤكدا ان "إنهاء وجود منظمة بي كي كي الإرهابية في الأراضي العراقية هو ضرورة لمصالح الأمن القومي لهذا البلد".