السوداني يتلقى رسالة "خاصة" من ترامب: سوريا وايران والفصائل

شفق نيوز/ افاد مصدر سياسي مطلع يوم السبت، بتلقي رئيس الوزراء العراقي رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان السوداني، تلقى رسالة من دونالد ترامب عبر مبعوث خاص في زيارة غير معلنة، كانت تتضمن عدة محاور.

وأشار المصدر إلى أن أبرز المحاور، ضرورة احتواء والسيطرة على السلاح خارج اطار الدولة، وإيقاف نشاط الفصائل المرتبطة بإيران، الى جانب عدم تدخل العراق بالملف السوري وأن تدعم تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز؛ ان العراق يسعى بشكل حثيث لاستتباب الأمن في المنطقة، وأن رئيس الوزراء سيطرح في زيارة إلى إيران رؤية العراق بهذا الخصوص.

وفي 30 كانون الأول الماضي؛ كشف مصدر مطلع، أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل بزيارة إلى إيران، تتناول التطورات في المنطقة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز إن السوداني سيبحث مع القادة الإيرانيين عدة ملفات، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في سوريا.

وكان السوداني قد أجرى زيارات عديدة إلى دول المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، منها الأردن والسعودية، حيث ناقش مع قادة هذه الدول قضايا أمنية. كما شارك العراق في مؤتمر العقبة الذي عقد في الأردن، بمشاركة دول عدة بينها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان زار العراق في 11 من أيلول/سبتمبر الماضي، وقام بجولة لثلاثة أيام شملت بغداد، أربيل، السليمانية، النجف، كربلاء والبصرة.

كما زار السوداني في 22 من أيار/مايو الماضي طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه إثر تحطم طائرته.