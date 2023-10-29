السوداني يتلقى دعوة من قطر لحضور منتدى الدوحة

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، دعوة رسمية من قطر لحضور منتدى الدوحة بنسخته الـ21 والمقرر انعقاده في الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم، سفير دولة قطر لدى العراق سلطان مبارك خليفة الكبيسي، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي للسوداني في بيان.

وذكر البيان أنه جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز التعاون المتبادل، الذي انطوى على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار.

هذا سلّم السفيرُ السوداني دعوة من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في منتدى الدوحة بنسخته الحادية والعشرين، المقرر إقامته في كانون الأول المقبل.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التباحث بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، وتفاقم حدة الأوضاع فيها بعد قيام سلطات الاحتلال بتشديد الحصار على المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وأكد السوداني ضرورة تنسيق الجهود العربية والدولية والتحرك السريع من أجل إيقاف العدوان، وفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات لأهالي غزة، الذين يرزحون تحت الحصار الظالم ويعيشون أوضاعاً إنسانية وصحية متدهورة.