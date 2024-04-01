السوداني يتلقى دعوة من بن سلمان للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

شفق نيوز/ تلقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعوة رسمية من وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة في أواخر شهر نيسان المقبل.

ذكر ذلك بيان صدر عن مكتب السوداني، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

ونقل البيان، أن بن سلمان، أشار في رسالة بعثها للسوداني، إلى العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالعراق، وأنّ مشاركته سيكون لها الأثر الطيب في إنجاح أعمال الاجتماع.

وبحسب البيان، فإن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في مدينة الرياض للمدة من 28-29 نيسان الجاري، وسيتناول عدداً من الموضوعات والقضايا الدولية، ومناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة.