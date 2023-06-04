السوداني يتلقى دعوة من الأسد لزيارة دمشق: الأمن الوطني العراقي مرتبط بأمن سوريا

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق وأكد أن الأمن الوطني العراقي مرتبط بأمن سوريا.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني لوزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد، بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز. وشهد اللقاء التباحث في مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

ونقل الوزير السوري تحيات الرئيس بشار الأسد الى السوداني، كما نقل دعوة الاسد الى السوداني لزيارة دمشق من أجل البحث في مزيد من آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك، نحو ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق، وترابط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا، كما أكد الاستعداد التامّ لمساعدة الشعب السوري في تجاوز معاناته وأزماته.

من جانبه أعرب المقداد عن دعم بلاده خطوات العراق، ودوره المحوري في المنطقة، وجهوده لتوطيد العلاقة بين الأشقاء العرب وبين دول المنطقة، مؤكداً الرغبة في العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة، وتبادل المعلومات في ما يتعلق بمكافحة المخدرات ومكافحة الإرهاب، ورعاية ملف اللاجئين.

وأعرب أيضاً عن تقدير حكومة بلاده لمواقف العراق الداعمة لسوريا في مواجهة الأزمات، وفي استضافته عدداً كبيراً من المواطنين السوريين.