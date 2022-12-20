السوداني يتلقى دعوة لزيارة مقر الاتحاد الأوروبي لـ"توطيد" العلاقات

شفق نيوز/ وجه ممثل الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية الى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء التقى مساء اليوم، الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي يستضيفه الأردن".

وشهد اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الشراكة والتبادل على الصعد الاقتصادية والأمنية وباقي المجالات ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة".

وأشار السوداني إلى "إيلاء العراق أهمية للتوازن في علاقاته الخارجية، والاتجاه نحو العمل الدولي لتدعيم أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف، ومواجهة التحديات الاقتصادية".

وأكد بوريل من جانبه دعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار العراق، وتدعيم التعاون على مختلف الصعد. ووجّه دعوة للسوداني لزيارة مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، من أجل بحث المزيد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد علاقات الشراكة بين العراق ودول الاتحاد".

وأكد السوداني "تلبيتها في أقرب فرصة ممكنة"وفق البيان.