السوداني يتلقى دعوة لزيارة لبنان

شفق نيوز / تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، رسالة خطية من نظيره اللبناني نجيب ميقاتي، تضمنت دعوة لزيارة بيروت.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، لوزير العمل اللبناني مصطفى بيرم والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وبحسب البيان، نقل الوزير اللبناني، إلى السوداني رسالة خطية من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ثمّن فيها المواقف الأخوية للعراق، ودعا فيها السوداني إلى زيارة لبنان لبحث المزيد من ملفات التعاون المشترك.

وشهد اللقاء، التباحث في تنمية التعاون المشترك في مجالات تبادل المنتجات الزراعية وتبادل الخبرات في مجال الموانئ، واستكمال العمل في مجال منع الازدواج الضريبي، والتبادل في مجالات التدريب، والأنشطة الاقتصادية.

وحمّل السوداني، وفق البيان، الوزير اللبناني، تحياته إلى ميقاتي، معرباً عن رغبة العراق في توسعة التعاون مع لبنان، بمختلف المجالات والصعد.