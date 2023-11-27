السوداني يتلقى دعوة لزيارة المملكة المتحدة في اتصال هاتفي مع كاميرون

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شهد الاتصال تقديم كاميرون دعوة مقدمة من رئيس الوزراء البريطاني إلى السوداني لزيارة المملكة المتحدة مطلع العام المقبل وفقا لبيان حكومي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان؛ أن الاتصال تناول الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، وتطوّرات القضية الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة استمرار الهدنة، والعمل على وقف العدوان ومنع توسّع نطاق الصراع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التزام الحكومة العراقية بحماية المستشارين العسكريين المتواجدين على الأراضي العراقية، مجدداً رفض العراق أيَّ انتهاك لسيادته تحت جميع الظروف.

من جانبه أكد كاميرون حرص الحكومة البريطانية على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع العراق، وتوسعة آفاق التعاون، بما يعود بالنفع على المصالح المشتركة، وتدعيم جهود الاستقرار في المنطقة، بحسب البيان.