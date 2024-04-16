السوداني يتلقى دعوة لزيارة التشيك

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، دعوة لزيارة التشيك وذلك خلال لقائه في واشنطن التي يزورها حاليا نظيره التشيكي.

وقال مكتب السوداني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل، اليوم، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا والوفد المرافق له، الذي يزور الولايات المتحدة حالياً بالتزامن مع الزيارة الرسمية للسوداني.

وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل التعاون بين العراق وجمهورية التشيك، وإمكانية تعزيز التبادل وفتح فرص الشراكة مع الشركات التشيكية، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وفق البيان الذي نقل عن السوداني تأكيده لنظيره التشيكي تطلعه إلى تلبية الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة العاصمة براغ في أقرب فرصة ممكنة؛ من أجل البحث في المزيد من فرص الشراكة والتعاون الثنائية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء العراقي، رغبة العراق في الانفتاح على كل مجالات التبادل والتكامل الاقتصادي، خصوصاً مع النهضة العمرانية ومشاريع البُنى التحتية التي يشهدها العراق اليوم، وإمكانية مشاركة الشركات التشيكية بالمساهمة في مُجمل الصعد والفرص الاستثمارية المعروضة، فضلاً عن المشاركة مع القطاع الخاص العراقي في العديد من التخصصات التي يحتاجها قطاع الأعمال والتجارة في العراق.