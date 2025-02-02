السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيطاليا

شفق نيوز/ تلقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأحد، دعوة رسمية لزيارة العاصمة الإيطالية روما.

جاء ذلك خلال استقباله سفير إيطاليا لدى العراق، نيكولو فونتانا، بمناسبة تسنم مهامه الجديدة، حيث هنأه السوداني وتمنى له النجاح والتوفيق في عمله.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأحداث في سوريا، وملف وقف إطلاق النار في كل من غزّة ولبنان.

وبحسب البيان، جدد السفير الإيطالي الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة إيطاليا، والعمل على توقيع اتفاقية استراتيجية بين البلدين، على غرار الاتفاقيتين اللتين وقّعهما العراق مع كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة.