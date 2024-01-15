السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة هولندا "وبحث الشراكة"

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، دعوة رسمية لزيارة هولندا، للبحث في المزيد من فرص الشراكة وزيادة مستويات التعاون.

جاء ذلك خلال استقباله السفير الهولندي لدى العراق هانس ساندي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى "انفتاح العراق على كل أشكال الشراكة والعمل المشترك في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تفعيل المجلس المشترك للمياه بين البلدين، إضافة إلى أهمّية تسلم هولندا قيادة بعثة حلف الناتو بالعراق، منتصف آيار القادم".

وجدد السوداني رؤية العراق بشأن مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، في المرحلة القادمة التي يجب أن تشتمل على العمل الفني المشترك لإنهاء هذه المهمة، والانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي.

من جانبه، سلّم السفير، خلال اللقاء، دعوة رسمية إلى السوداني من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، لزيارة هولندا من أجل البحث في المزيد من فرص الشراكة بين البلدين، ونقل رغبة حكومة بلاده في زيادة مستويات التعاون، مشيراً إلى العلاقات الإيجابية بين هولندا والعراق، فضلاً عن رغبة الشركات الهولندية في العمل ضمن برامج التنمية العراقية، وإعمار البنى التحتية.