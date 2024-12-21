السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة سلطنة عُمان

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوة رسمية لزيارة سلطنة عمان سلّمها وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزير الضيف سلّم خلال اللقاء، "رسالة خطية من جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق، تضمنت الدعوة لزيارة السلطنة، والاشادة بما وصلت له العلاقات الثنائية من تطور، والرغبة في توسعة آفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والعُماني".

واضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تقوية الروابط بين البلدين وتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري الثنائي ولاسيما بقطاع المشتقات النفطية، حيث ستعقد أثناء زيارة وزير الخارجية العماني اللجنة العراقية العمانية المشتركة على مستوى وزراء خارجية البلدين لأول مرة منذ تشكيلها".

وشهد اللقاء التباحث في آخر تطورات المنطقة العربية، والأحداث على الساحة السورية، وضرورة تنسيق المواقف بين الدول العربية من أجل ترسيخ الاستقرار، وتأكيد ما دعا اليه العراق من حفظ سلامة الأراضي السورية ووحدتها وسيادتها، وحماية التنوع الإثني والاجتماعي والثقافي للشعب السوري، فضلاً عن دعم خياراته الحرّة، كما جرى بحث تداعيات استمرار العدوان على غزّة، وسبل تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني، إضافة الى ضرورة جهود ترسيخ وقف اطلاق النار في لبنان، وفقا للبيان.