السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة رومانيا ويدعوها للمساهمة بمشروع طريق التنمية

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة رومانيا.

جاء ذلك خلال استقباله، رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الروماني، تيتوس كور لاتسيان والوفد المرافق له، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وسلّم رئيس الوفد، خلال اللقاء، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، من نظيره الروماني تتضمن دعوة رسمية لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست.

كما شهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وكذلك التأكيد على أهمية استئناف عمل اللجنة الثنائية بين العراق ورومانيا، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين ومنفعة شعبيهما.

وأشار السوداني إلى عمق العلاقات التاريخية بين العراق ورومانيا، وأهمية تطويرها، مؤكداً إمكانية مشاركة الشركات الرومانية في المشاريع والفرص الاستثمارية الكبرى والاستراتيجية في العراق، ومنها طريق التنمية الذي يمثل مشروعاً حيوياً يربط آسيا بأوروبا من خلال العراق، فضلاً عن التعاون في قطاعات أخرى عديدة.

من جانبه، أكد لاتسيان حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والأمن السيبراني والأتمتة، وكذلك في مجال إصلاح النظام المصرفي، وتطلّع رومانيا إلى إطلاق الحوار البنّاء بين البلدين.