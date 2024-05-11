السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة تونس

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عصر اليوم السبت، دعوة رسمية لزيارة تونس حملها إليه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار الذي يزور بغداد.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "في مستهلّ اللقاء، نقل نبيل عمار رئيس مجلس الوزراء تحيات الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الوزراء اليد أحمد الحشاني، كما نقل دعوة رسمية لزيارة تونس".

ورحب السوداني "بزيارة الوزير التونسي التي تمثل بداية لتفعيل الملفات المشتركة بين البلدين، مباركاً انعقاد الدورة الـ 17 للّجنة العراقية التونسية المشتركة، لثلاثة أيام متواصلة في العاصمة بغداد، التي ستشهد توقيع 18 مذكرة تفاهم بين البلدين، مؤكداً ترحيب العراق بالشركات التونسية للعمل في مجالات مختلفة، ومشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات في التبادل التجاري والتعليم والسياحة".

وتناول اللقاء الموقف المبدئي للعراق وتونس، ممّا يحصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أكد رئيس مجلس الوزراء أن الموقف العربي كلما كان متماسكاً وقوياً فإنه سيخفف من معاناة الفلسطينيين، كما جرى تأكيد ضرورة أن يكون الموقف الدولي واضحاً نحو إدانة ما يحصل من جرائم إبادة للمدنيين في غزّة، والعمل على إنهاء هذه الحرب الدموية المستمرة منذ سبعة أشهر.

من جانبه عبّر عمار عن تقدير بلاده مواقفَ العراق تجاه تونس خلال السنوات العشر الماضية، مؤكداً رغبة حكومة بلاده بتوسيع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، بحسب البيان.