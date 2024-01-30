السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة تونس

شفق نيوز/ أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أن الأخير تلقى دعوة رسمية لزيارة تونس والذي وعد بتلبيتها في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقائه ، سفير الجمهورية التونسية لدى العراق شكري اللطيف، حسبما ذكره المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه جرى، خلال اللقاء، بحث أفق التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات على مختلف الصعد والمجالات، بما يصبّ في مصلحة الشعبين العراقي والتونسي.

وأضاف البيان أن السفير شكري اللطيف نقل تحيّات رئيس الحكومة التونسية أحمد صالح الحشاني إلى السوداني وتقديره مواقف العراق، والرغبة الصادقة بتوسعة الشراكة الاستراتيجية وتعزيز الصداقة بين البلدين، التي يتبناها الرئيس التونسي السيد قيس سعيّد.

وأشار البيان إلى أن السفير حمل الى السوداني رسالة خطية من الحشاني، تضمّنت توجيه دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي لزيارة تونس؛ من أجل بحث سبل تنويع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى أرفع المستويات، وتأكيد التوجّه نحو العمل المشترك البناء.

ونوه البيان أن السوداني أعرب عن تقديره للدعوة وتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً أهمية الدعم المتبادل في المحافل الدولية وموقف تونس إزاء القضية الفلسطينية.

كما جدد السوداني دعوة الشركات التونسية للمشاركة في المشاريع والفرص الاستثمارية وتشييد البنى التحتية في العراق، وأهمية التكامل الاقتصادي وإنجاح اجتماعات اللجنة العراقية التونسية المقبلة في بغداد.