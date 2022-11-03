السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة باريس من الرئيس الفرنسي

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له، وحمل الوفد رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى السوداني، تضمنت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي الى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، كما تضمنت دعوة الى سيادته لزيارة فرنسا، وقد وعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد اللقاء ضرورة مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.

وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في المساعدة باستعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين بهيئة النزاهة، كذلك التعاون في مجال دعم القطاع الصحي بالعراق.

بدوره اكد المبعوث الفرنسي، مشاركة فرنسا في "قمّة بغداد" المزمع عقدها في الأردن نهاية العام الحالي، مشيرا الى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ينوي زيارة العراق قريباً.